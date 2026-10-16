Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 111-92: Νίκη με θέαμα για τη «βασίλισσα»

Το άσχημο ξεκίνημα της Ρεάλ Μαδρίτης με τις 3 σερί ήττες, έδωσε τη σκυτάλη στο νικηφόρο με τις 3 σερί νίκες. Η «βασίλισσα» με ωραίο μπάσκετ και επιθετικό ρεσιτάλ, επικράτησε της Βιλερμπάν με 111-92 στην ισπανική πρωτεύουσα.

Έτσι, η Ρεάλ είναι πλέον στο 3-3 και η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 2-4.

Ο Φελίς στο παιχνίδι της ζωής του είχε 26 πόντους με 8/11 τρίποντα. Ο Μαλεντόν με 16 και ο Πραντίγια με 12 ακολούθησαν. Ουάσιγκτον με 16 και Μπεσόν με 14, διασώθηκαν για τους Γάλλους, οι οποίοι για 30 λεπτά ήταν μαχητικοί.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.