Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 111-92: Νίκη με θέαμα για τη «βασίλισσα»
Επιθετικό ρεσιτάλ στην ισπανική πρωτεύουσα, με τους «μερένχες» να φτάνουν στην 3η νίκη τους στην EuroLeague.
Το άσχημο ξεκίνημα της Ρεάλ Μαδρίτης με τις 3 σερί ήττες, έδωσε τη σκυτάλη στο νικηφόρο με τις 3 σερί νίκες. Η «βασίλισσα» με ωραίο μπάσκετ και επιθετικό ρεσιτάλ, επικράτησε της Βιλερμπάν με 111-92 στην ισπανική πρωτεύουσα.
Έτσι, η Ρεάλ είναι πλέον στο 3-3 και η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 2-4.
Ο Φελίς στο παιχνίδι της ζωής του είχε 26 πόντους με 8/11 τρίποντα. Ο Μαλεντόν με 16 και ο Πραντίγια με 12 ακολούθησαν. Ουάσιγκτον με 16 και Μπεσόν με 14, διασώθηκαν για τους Γάλλους, οι οποίοι για 30 λεπτά ήταν μαχητικοί.