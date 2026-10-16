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Φούντας: «Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι τα τελευταία λεπτά»

Στην έλλειψη συγκέντρωσης στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τη Ρεν στάθηκε ο Ταξιάρχης Φούντας, μετά την ήττα του ΟΦΗ με 2-1 στη Γαλλία.

Φούντας: «Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι τα τελευταία λεπτά»
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Ο ΟΦΗ έφτασε κοντά σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην έδρα της Ρεν, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του και γνώρισε την ήττα με 2-1, δεχόμενος το καθοριστικό γκολ στο 90ο λεπτό.

Ο Ταξιάρχης Φούντας, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ για τους Κυπελλούχους Ελλάδας, αναφέρθηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης στην απώλεια συγκέντρωσης της ομάδας του στα τελευταία 15 λεπτά, όταν οι Γάλλοι αύξησαν την πίεσή τους αναζητώντας την ανατροπή.

Οι δηλώσεις του Φούντα:

«Δύσκολο μετά από τέτοιο παιχνίδι, δεν έχεις λόγια να πεις, γιατί ουσιαστικά τα τελευταία 15 λεπτά μας πίεσε η Ρεν. Δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο, κρατούσε μπάλα, αλλά δεν απειλούσε.

Οπότε δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι και τα τελευταία λεπτά ξέραμε ότι θα μας πιέσουν και όταν ισοφάρισαν μας πίεσαν ακόμα παραπάνω. Οπότε εκεί πιστεύω ήταν το παιχνίδι που έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι.

Συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Περιμέναμε να μας πιέσουν, δεν πήραμε τον βαθμό, συνεχίζουμε.

Είτε κερδίζεις είτε χάνεις πρέπει να κοιτάς το επόμενο παιχνίδι και να είσαι καλύτερος από ό,τι ήσουν στο προηγούμενο. Οπότε κοιτάμε την Κυριακή να κερδίσουμε, γιατί όπως έχουμε δείξει από πέρυσι και φέτος, αν είμαστε καλά εμείς, δεν μπορεί να μας κερδίσει κανείς. Από εμάς εξαρτάται».

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