Ρεν - ΟΦΗ 2-1: Πικρή ήττα στο φινάλε για τους Κρητικούς

Ο ΟΦΗ άγγιξε ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στη Γαλλία, όμως η Ρεν πέτυχε το γκολ της ανατροπής στο 90’ και επικράτησε με 2-1. Ο Φούντας έδωσε το προβάδισμα στους Κρητικούς στο 11’, αλλά ο Ναγκιντά ισοφάρισε στο 75’ και ο Μπουντλάλ χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους, αφήνοντας την ομάδα του Χρήστου Κόντη με την πικρία της απώλειας ενός πολύτιμου βαθμού.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε την αναμέτρηση με στόχο να περιορίσει τους χώρους και να χτυπήσει στις κατάλληλες στιγμές. Η τακτική του απέδωσε στο 11ο λεπτό, όταν έπειτα από πίεση ψηλά, ο Αθανασίου βρήκε χώρο από αριστερά και έβγαλε τη σέντρα, με τον Φούντα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, δίνοντας το προβάδισμα στους Κρητικούς.

Η Ρεν αντέδρασε, ανέβασε την έντασή της και άρχισε να πιέζει ασφυκτικά την άμυνα των φιλοξενούμενων. Οι Γάλλοι απείλησαν με τον Λεπόλ, ενώ ο Ναγκιντά είχε δοκάρι, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, ο ΟΦΗ πήγε στα αποδυτήρια έχοντας διατηρήσει το πολύτιμο 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή, καθώς ο Φούντας αντιμετώπισε πρόβλημα στη μέση και έδωσε τη θέση του στον Αποστολάκη. Η πίεση της Ρεν συνέχισε να αυξάνεται, με τους Κρητικούς να δυσκολεύονται να κρατήσουν την μπάλα και να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα.

Ο Χρήστος Κόντης επιχείρησε να δώσει νέα πνοή στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του, περνώντας τον Αϊτόρ αντί του Κόντρο και μετακινώντας τον Νους στην κορυφή της επίθεσης. Παρά την πίεση, ο ΟΦΗ κρατούσε μέχρι το 75’, όταν ο Ναγκιντά με ένα εξαιρετικό τελείωμα με το εξωτερικό φάλτσο νίκησε τον Χριστογεώργο και ισοφάρισε σε 1-1.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να αναζητούν το γκολ της ανατροπής και τελικά το βρήκαν στο 90ο λεπτό, με τον Μπουντλάλ να διαμορφώνει το τελικό 2-1.

Ρεν - ΟΦΗ 2-1

Γκολ: 11’ Φούντας, 76’ Ναγκιντά, 90' Μπουντλάλ.

Κίτρινες: 41’ Κρισμανιτς, 59' Ντίκμαν, 67' Μπουντλάλ, 78' Καμαρά.

Ρεν (Φρανκ Χάισε): Σαμπά, Φρανκόφσκι, Κρέσγουελ, Αϊτ Μπουντλάλ, Ναγκίντα, Σιμάνσκι, Ρόνζιερ (67’ Ντιά), Καμαρά, Μπλας (67’ Μαγεντά), Αλ Τααμάρι, Λεπολ.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίσμανιτς, Ντίκμαν (84’ Γκονζάλεθ), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (68’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Φούντας (46’ Αποστολάκης), Νους, Κόντρο (68’ Αϊτόρ).