«Βόμβα» Γιαννακόπουλου: «Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ δεν θα έχουν προηγούμενο»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στο Instagram αναφέρει πως έρχονται σημαντικές εξελίξεις στον κόσμο του μπάσκετ, οι οποίες δεν θα έχουν προηγούμενο.

Παράλληλα αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός διάλεξε τη νομική οδό γιατί θέλει πίσω τα κλεμμένα και θα τα πάρει!

Αναλυτικά το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη των «πράσινων»:

«Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ τις επόμενες ημέρες, άντε εβδομάδες, δεν θα έχει ξαναϋπάρξει προηγούμενο. Ως Παναθηναϊκός, ούτε προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάτω από το τραπέζι αναγκάζοντας τους να παίξουν το ρόλο του καραγκιόζη.

Κάνοντας ακριβώς το ανάποδο από αυτό που έκαναν τόσα χρόνια. Προτιμήσαμε ως Παναθηναϊκός να πάμε μέσω του νομικού δρόμου και γιατί είμαστε Παναθηναϊκός, αλλά και γιατί θέλουμε πίσω τα κλεμμένα και θα τα πάρουμε».