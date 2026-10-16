Europa League: Σκόραρε ο Παυλίδης στη νίκη της Μπενφίκα - «Τεσσάρα» της Μίλαν στην Αυστρία

Πλούσιο θέαμα περιελάμβανε η 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τις Μπενφίκα, Μίλαν, Λεβερκούζεν και Ομόνοια να πανηγυρίζουν εντυπωσιακές νίκες.

Η Μπενφίκα μετέτρεψε σε περίπατο την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Σέλτικ, επικρατώντας άνετα με 4-1 στο «Ντα Λουζ». Ο Γιον Ντουράν άνοιξε τον δρόμο για το 2 στα 2 των Πορτογάλων σκοράροντας δις, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης πέρασε ως αλλαγή στο 67' και στο 89' διαμόρφωσε το τελικό σκορ, φτάνοντας τα 15 τέρματα σε ισάριθμες φετινές εμφανίσεις.

Επίδειξη δύναμης πραγματοποίησε η Μίλαν στην Αυστρία, διασύροντας με 4-0 τη Σάλτσμπουργκ. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ροσονέρι» ήταν ο 20χρονος Άλφατζο Σισέ που πέτυχε χατ-τρικ, ενώ το τέταρτο τέρμα πρόσθεσε ο Ράμος. Με το ίδιο σκορ πέρασε από την Πολωνία και η Λεβερκούζεν κόντρα στη Λεχ Πόζναν, με τον Πάτρικ Σικ να σκοράρει δύο φορές από την άσπρη βούλα.

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε η Ομόνοια στη Σλοβενία, επικρατώντας 3-0 της Τσέλιε χάρη στα τέρματα των Μόντνορ, Τάνκοβιτς και Κουλιμπαλί. Στη Γαλλία, η Λιόν λύγισε την Κρίσταλ Πάλας με 3-2 στο πιο θεαματικό παιχνίδι της βραδιάς.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:

Μπενφίκα - Σέλτικ 4-1 (5', 35' πεν. Γιον Ντουράν, 23' Μπα, 89' Παυλίδης – 63' Καμίλο Ντουράν)

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός 0-1 (42' Έσε)

Σάλτσμπουργκ - Μίλαν 0-4 (15', 32', 49' Άλφατζο Σισέ, 72' Ράμος)

Λεχ Πόζναν - Λεβερκούζεν 0-4 (29' πεν., 41' πεν. Σικ, 32' Τίλμαν, 89' Μάσα)

Τσέλιε - Ομόνοια 0-3 (16' Μόντνορ, 59' Τάνκοβιτς, 84' Κουλιμπαλί)

Λιόν - Κρίσταλ Πάλας 3-2 (8' Τολισό, 45+2' Νουαμά, 76' Σουλτς – 60' Πίνο, 81' Καμάντα)

Ρεν - ΟΦΗ 2-1 (76' Νακιντά, 90' Αϊτ Μπουντιάλ – 10' Φούντας)

Θέλτα - Γιουβέντους 1-2 (18' Άλβαρεθ – 58' Βόλτεμαντε, 90+2' Κολό Μουανί)

Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατς 3-0 (43' Εβάνιλσον, 76' Ράγιαν, 90+3' πεν. Ροντρίγκες)

Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας 2-3 (68' Ασλάνι, 87' Μακίντα – 60' Μουρίγιο, 72', 79' Χιέον Γκιου)

Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1 (49' Κόοπμαϊνερς, 77' Μέερντινκ – 55' Φόρσον)

Φερεντσβάρος - Πλζεν 2-1 (49', 81' πεν. Ζακάριασεν – 90' Βισίνσκι)

Γιαγκελόνια - Αραράτ-Αρμενία 3-1 (13' Γιόζβιακ, 38' Κονσεϊσάο, 51' Σόου – 11' Μπανζάκι)

Τορένσε - Σάντερλαντ 1-2 (37' Βόλνεϊ – 67' Αχόκα, 90+3' Σαντικί)

Σεν Ζιλουάζ - Σοσιεδάδ 1-1 (88' Κεϊτά – 46' Τουριέντες)

Σπάρτα Πράγας - Λίλεστρομ 1-1 (56' Αλκοσέρ – 90+1' Όλσεν)

Ναϊμέχεν - Λέφσκι Σόφιας 1-1 (64' Τσέρι – 35' Ρεϊνάλντο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Άντερλεχτ 1-0 (90+5' πεν. Μπέλιο)

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