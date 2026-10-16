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Κόντης: «Τεράστια χαμένη ευκαιρία, 60-70 λεπτά δεν κινδυνεύαμε με μία πολύ καλή ομάδα»

Απογοητευμένος από την ήττα του ΟΦΗ με 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης, κάνοντας λόγο για μια τεράστια χαμένη ευκαιρία.

Κόντης: «Τεράστια χαμένη ευκαιρία, 60-70 λεπτά δεν κινδυνεύαμε με μία πολύ καλή ομάδα»
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Πικραμένος από τον τρόπο με τον οποίο ήρθε η ήττα του ΟΦΗ από τη Ρεν εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας τεχνικός χαρακτήρισε το αποτέλεσμα μεγάλη χαμένη ευκαιρία, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα του είχε καταφέρει να περιορίσει τους Γάλλους για περίπου 60-70 λεπτά, εφαρμόζοντας σωστά το αμυντικό της πλάνο.

Οι δηλώσεις του Κόντη:

«Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Κρίμα, αδικούμε τους εαυτούς μας σε ένα παιχνίδι που για 60-70 λεπτά δεν κινδυνεύαμε με μία πολύ καλή ομάδα και πιεστική.

Δώσαμε κατοχή γιατί ξέραμε ότι θα είναι πολύ επικίνδυνοι στον χώρο. Ήμασταν απλά καλοί στις αλληλοκαλύψεις, στο πώς κλείναμε και δεν αφήναμε να δημιουργήσει, να κάνει το παιχνίδι που ξέρει και προηγηθήκαμε νωρίς.

Αλλά στο τέλος μας πειράζει πολύ και ο τρόπος που χάσαμε και ότι χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και φτάσαμε στο 1-1 και πονάει πολύ περισσότερο όταν χάνεις έστω και τον έναν βαθμό.

Νομίζω στο ποδόσφαιρο κάθε μέρα παίρνουμε μαθήματα. Οι ήττες είναι πιο διδακτικές από τις νίκες. Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα και σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να κάνεις λάθη και να χάνεις συγκέντρωση γιατί το πληρώνεις.

Αν εξαιρέσουμε την πολύ καλή απόκρουση του Νίκου, ήταν αυτές οι ευκαιρίες στο τέλος που έκαναν τη διαφορά και γύρισαν την κατάσταση υπέρ της Ρεν.

Συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι».

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