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Πρώτο γκολ για τον Ζαρουρί στο MLS (vid)

«Σεφτέ» στα γκολ για τον Ανάς Ζαρουρί στο MLS, με τον Μαροκινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού να σκοράρει στη νίκη της Κολόμπους Κρου με 3-1 επί της Σάρλοτ.

Πρώτο γκολ για τον Ζαρουρί στο MLS (vid)
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Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Κολόμπους Κρου στο MLS πέτυχε ο Ανάς Ζαρουρί, με τον 25χρονο να βάζει το... λιθαράκι του στη νίκη με 3-1 επί της Σάρλοτ για την 29η αγωνιστική.

Ο Μαροκινός, ο οποίος αγωνίζεται στα γήπεδα της Αμερικής ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό σκόραρε στο 63ο λεπτό, κάνοντας το 2-1, ενώ μετά από λίγα λεπτά αντικαταστάθηκε από τον προπονητή του.

Υπενθυμίζουμε, πως το συμβόλαιο του Ζαρουρί με το «τριφύλλι» εκπνέει το 2029, με την Κολόμπους Κρου να διατηρεί οψιόν αγοράς το προσεχές καλοκαίρι.

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