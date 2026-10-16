Κορδόν για Ελ Κααμπί: «Ανυπομονούμε να επιστρέψει στο δεύτερο μισό της σεζόν»

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται για τον μεγάλο άτυχο του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος υπέστη έναν φρικιαστικό τραυματισμό στις 5 Σεπτεμβρίου κόντρα στον Βόλο. Σύμφωνα με τον αθλητικό διευθυντή του Ολυμπιακού, Αντόνιο Κορδόν αποκάλυψε πως ο Μαροκινός επιθετικός θα επιστρέψει στο δεύτερο μισό της σεζόν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Flashscore.

O Kορδόν αναφέρθηκε επίσης στην ιδιαίτερη σχέση που έχουν χτίσει μέσα στα χρόνια οι «Ερυθρόλευκοι» με τους Βάσκους προπονητές αλλά και για το πόσο σημαντικά είναι μια ομάδα να έχει συνοχή.

Αναλυτικά όσα είπε:

Αυτή είναι η δεύτερη θητεία σας στον Ολυμπιακό. Πώς εξηγείτε τη σχέση που έχει δημιουργηθεί με την Ισπανία και, πιο συγκεκριμένα, με τους Βάσκους προπονητές Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τώρα Ιμανόλ Αλκουαθίλ;

«Η πόρτα άνοιξε κάπως με τον Ερνέστο, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι υπάρχει συνειδητή αναζήτηση Ισπανών προπονητών ή ποδοσφαιριστών. Είναι συμπτώσεις, αλλά φαίνεται πως αυτοί οι άνθρωποι προσαρμόζονται καλά εδώ.

Η πορεία του συλλόγου το αποδεικνύει: δίνεται η εντύπωση ότι, όταν κάποιος έρχεται από την Ισπανία ή, πιο συγκεκριμένα, από τη Χώρα των Βάσκων, προσαρμόζεται πολύ καλά. Όλοι τούς υποδέχονται εξαιρετικά».

Από τους Γάλλους, προφανώς σκεφτόμαστε τον Ματιέ Βαλμπουενά.

«Πραγματικά, ήταν εξαιρετικός για πολλά χρόνια. Και στην ακαδημία υπήρξαν περίοδοι με πάρα πολλούς Γάλλους».

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί υπέστη πρόσφατα κάταγμα στο πόδι. Έχει ακολουθήσει μια ασυνήθιστη διαδρομή, ήταν καθοριστικός στην κατάκτηση του Conference League και αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι ένα «εννιάρι» πολύ διαφορετικό από όσα βλέπουμε σήμερα, ένας επιθετικός της παλιάς σχολής. Αποτελεί πραγματική ανακάλυψη για τον Ολυμπιακό.

«Οι αριθμοί του στον Ολυμπιακό μιλούν από μόνοι τους. Είναι ένας παίκτης που ήρθε χωρίς τυμπανοκρουσίες, κανείς δεν τον γνώριζε. Σταθήκαμε τυχεροί. Τον είχαμε αντιμετωπίσει όταν βρισκόμασταν στην Κίνα και διαπιστώσαμε ότι ήταν ελεύθερος. Αυτό μας ώθησε να προσπαθήσουμε να τον αποκτήσουμε, επειδή θεωρούσαμε ότι μπορούσε να προσφέρει όσα χρειαζόταν ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή. Είδαμε το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι; Έχει εξελιχθεί σε εμβληματικό ποδοσφαιριστή. Τις προάλλες μπήκε στον αγωνιστικό χώρο χρησιμοποιώντας ακόμη τις πατερίτσες του και ο κόσμος τον αποθέωσε. Είναι πραγματικός επαγγελματίας, ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής, πολύ καλός και ιδιαίτερος. Ανυπομονούμε να επιστρέψει για το δεύτερο μισό της σεζόν».