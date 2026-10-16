Το «ευχαριστώ» του ΟΦΗ στον κόσμο του: «Η παρουσία σας είναι πιο δυνατή από τις λέξεις»

Ο ΟΦΗ μέχρι το 89ο λεπτό κρατούσε την ισοπαλία και τον ένα βαθμό απέναντι στη Ρεν, ωστόσο δεν τα κατάφερε και παρά τη γενναία του μάχη, «λύγισε» και ηττήθηκε τελικά εκτός έδρας από τους Γάλλους με 2-1.

Ωστόσο, είχε στο πλευρό του 500 οπαδούς του που ταξίδεψαν στη Γαλλία για να στηρίξουν τον ΟΦΗ στο δεύτερο ευρωπαϊκό του παιχνίδι και στο πρώτο του εκτός έδρας ταξίδι για το φετινό Europa League.

Έτσι οι Κρητικοί προχώρησαν σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό τους στο Instagram αποθεώνοντας τους 500 φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν στη Γαλλία για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας.

«Η παρουσία σας είναι πιο δυνατή από τις λέξεις. Εκτός έδρας αλλά πάντα με το ίδιο πάθος, με την ίδια φλόγα», έγραψε ο ΟΦΗ στον λογαριασμό του στο Instagram