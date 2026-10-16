Ίντερ: Εκτός δράσης μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ο Λαουτάρο Μαρτίνες

Πλήγμα για την Ίντερ αποτελεί ο τραυματισμός του Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς ο Αργεντινός επιθετικός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

Ο αρχηγός των «νερατζούρι» υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό στο αριστερό πόδι. Το ιατρικό επιτελείο της ιταλικής ομάδας παρακολουθεί την κατάστασή του, με στόχο να επιστρέψει στη δράση το συντομότερο δυνατό.

Η Ίντερ εκτιμά ότι ο Μαρτίνες θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Αταλάντα στις 22 Νοεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να επιστρέψει εγκαίρως για το συγκεκριμένο παιχνίδι, επόμενος στόχος είναι η αναμέτρηση με τη Στουτγκάρδη στις 25 Νοεμβρίου για το Champions League.

Η απουσία του αποτελεί σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα για την ομάδα, καθώς ο Αργεντινός έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν.

Ο διεθνής επιθετικός μετρά έξι γκολ και μία ασίστ σε επτά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας βασικό σημείο αναφοράς στην επιθετική λειτουργία της Ίντερ.