Η αντίπαλος της Σάκκαρη στα προημιτελικά της Γουχάν
Την αντίπαλό της στα προημιτελικά του Wuhan Open έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να κοντράρεται με τη Μάγια Χβαλίνσκα (Νο. 22) για μία θέση στα ημιτελικά του τουρνουά.
Την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα (No.22) θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη (No.35) στη μάχη των προημιτελικών του WTA 1000 στη Γουχάν, διεκδικώντας μια θέση στην τετράδα του τουρνουά
Η 25χρονη σφράγισε την πρόκρισή της στους «8» μετά από μια επιβλητική εμφάνιση, επικρατώντας άνετα με 2-0 σετ (6-4, 6-1) της Ίβα Γιόβιτς (Νο.11).
Ο μεγάλος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (15/10), μετά τις 10:00 ώρα Ελλάδας.