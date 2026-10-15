Η αντίπαλος της Σάκκαρη στα προημιτελικά της Γουχάν

Την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα (No.22) θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη (No.35) στη μάχη των προημιτελικών του WTA 1000 στη Γουχάν, διεκδικώντας μια θέση στην τετράδα του τουρνουά

Η 25χρονη σφράγισε την πρόκρισή της στους «8» μετά από μια επιβλητική εμφάνιση, επικρατώντας άνετα με 2-0 σετ (6-4, 6-1) της Ίβα Γιόβιτς (Νο.11).

Ο μεγάλος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή (15/10), μετά τις 10:00 ώρα Ελλάδας.