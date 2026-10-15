Παναθηναϊκός AKTOR: Φουλάρει για την επιστροφή του ο Ναν

Πολύ ευχάριστα τα νέα για τον Παναθηναϊκό και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μιας και ο Κεντρικ Ναν βρίσκεται μια ανάσα από την αγωνιστική του επιστροφή.

Ο Αμερικανός το τελευταίο διάστημα έχει ανεβάσει στροφές, φουλάρει ακόμα περισσότερο και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες αναμένεται να επιστρέψει σε δράση είτε στον αγώνα με το Περιστέρι, είτε στον επόμενο της Euroleague με τη Μπασκόνια.