ΔΕΑΒ: Σε απολογία Ολυμπιακός και Αλγκουαθίλ - Για παρότρυνση βίας κατηγορείται ο Ισπανός!

Σε ακρόαση από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) κλήθηκαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με αφορμή το επίμαχο κορεό και το πανό που αναρτήθηκαν στις εξέδρες, καθώς και τη σχετική ανάρτηση του Ισπανού προπονητή στο Instagram.

Η ακρόαση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την κλήση, οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, παρότρυνση σε πρόκληση επεισοδίων και συμπεριφορά με ρατσιστικό περιεχόμενο, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το ομοφοβικό πανό που παρέμεινε αναρτημένο, παρά την απόφαση του εισαγγελέα για την απομάκρυνσή του.

Παράλληλα, σε απολογία κλήθηκε και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τη δημοσίευσή του στο Instagram σχετικά με το συγκεκριμένο κορεό. Ο Ισπανός τεχνικός είχε αναρτήσει το σχετικό περιεχόμενο, στη συνέχεια το απέσυρε και ακολούθως το δημοσίευσε εκ νέου.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για περιεχόμενο ρατσιστικού και σεξιστικού χαρακτήρα, καθώς και για παρότρυνση σε βία.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«2. Καλεί σε ακρόαση, στις 20/10/2026, την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναφορικά με

α) φερόμενη περίπτωση παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων,

β) φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό, εντός αθλητικής εγκατάστασης, πράξεις πού φέρονται ότι έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027, με την ανάρτηση από φιλάθλους της

i) κορεό, που απεικόνιζε βίαιο στιγμιότυπο από παλαιότερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, στο οποίο εμφαίνεται αθλητής του Ολυμπιακού να έχει εγκλωβίσει στο έδαφος, ανάμεσα στα πόδια του, αθλητή του Παναθηναϊκού, καθώς και ένα πανό σε κοντινή από το κορεό απόσταση, που ανέγραφε «Βάλτε μυαλό στην πράσινη πουτάνα»,

β) με την ανάρτηση ετέρου πανό που ανέγραφε «ΜΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ GAY» (τη λέξη GAY με πράσινο χρώμα), το οποίο φέρεται να χρησιμοποιεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ως μέσον χλευασμού.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

3. Καλεί σε ακρόαση, στις 20/10/2026, τoν Προπονητή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ALGUACIL BARRENECHEA JOCEBA IMANOL, αναφορικά με φερόμενη περίπτωση παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, που φέρεται ότι έλαβε από αυτόν χώρα λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027, με επανειλημμένη ανάρτηση στα social media (Instagram) φωτογραφίας με το κορεό που είχαν αναρτήσει, κατά τα προεκτεθέντα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στον αγώνα, που φέρεται να παροτρύνει σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος των φιλάθλων των φιλοξενουμένων, καθ’ όσον η φωτογραφία αυτή φαίνεται να υποδηλώνει σαφώς την άσκηση βίας κατ’ αυτών.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».