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AEK: Εκτός προπόνησης ο Μπάρτλεϊ, λόγω τενοντίτιδας

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση της ΑΕΚ, λόγω τενοντίτιδας στο αριστερό γόνατο.

AEK: Εκτός προπόνησης ο Μπάρτλεϊ, λόγω τενοντίτιδας
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Η ΑΕΚ συνέχισε την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τη Μύκονο, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να μένει εκτός προπόνησης, λόγω τενοντίτιδας στο αριστερό γόνατο. Ο παίκτης υποβλήθηκε σε προηγμένη ενεσοθεραπεία.

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, ενώ ο Γκρεγκ Μπράουν ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Αντίθετα, ο ΚιΣόν Φίζελ συνεχίζει να ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας.

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