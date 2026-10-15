AEK: Εκτός προπόνησης ο Μπάρτλεϊ, λόγω τενοντίτιδας

Η ΑΕΚ συνέχισε την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τη Μύκονο, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να μένει εκτός προπόνησης, λόγω τενοντίτιδας στο αριστερό γόνατο. Ο παίκτης υποβλήθηκε σε προηγμένη ενεσοθεραπεία.

Ο Ντέρικ Ουίλιαμς συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση, ενώ ο Γκρεγκ Μπράουν ακολούθησε μέρος του προγράμματος. Αντίθετα, ο ΚιΣόν Φίζελ συνεχίζει να ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας.