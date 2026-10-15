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Κοβάσεβιτς: «Ελπίζω να δω τελικό Γιουβέντους με Ολυμπιακό»

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς έκανε την πρόβλεψή του για το ζευγάρι του φετινού τελικού του Europa League, εκφράζοντας την εκτίμηση πως ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στη Γιουβέντους.

Κοβάσεβιτς: «Ελπίζω να δω τελικό Γιουβέντους με Ολυμπιακό»
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Σε συνέντευξή του στην ιταλική «Gazzetta dello Sport», ο μέχρι πρότινος αθλητικός διευθυντής των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στην παλαιότερη παρουσία του στη Γιουβέντους, αλλά και στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον σύλλογο του Τορίνο.

Με αφορμή, μάλιστα, τη συμμετοχή της «βέκια σινιόρα» στη φετινή διοργάνωση, ο Σέρβος παλαίμαχος επιθετικός συμπεριέλαβε τόσο τη Γιουβέντους όσο και τον Ολυμπιακό στα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, προβλέποντας πως οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον τελικό.

Παράλληλα, ο Κοβάσεβιτς μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για τη σχέση του με τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο σύλλογος θα αποτελεί για πάντα το σπίτι του, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ιταλία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η Γιουβέντους είναι ένα από τα φαβορί, μαζί με τη Μίλαν, την Μπενφίκα και τον Ολυμπιακό. Όλες αυτές οι ομάδες ανήκουν στο Champions League. Ποντάρω σε έναν τελικό ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ολυμπιακό.

Έχω ζήσει στον Πειραιά όλη μου τη ζωή. Άφησα την καρδιά μου εκεί και αφού πέρασα δέκα χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, θα είναι για πάντα το σπίτι μου. Τώρα ανυπομονώ για μια νέα, συναρπαστική περιπέτεια. Ίσως επιστρέψω στην Ιταλία».

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