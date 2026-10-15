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ΑΕΚ: Το μήνυμα Μάγερ μετά την ήττα με Σαχτάρ

Η ΑΕΚ πάλεψε στο Λονδίνο, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα από τη Σαχτάρ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

ΑΕΚ: Το μήνυμα Μάγερ μετά την ήττα με Σαχτάρ
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Ο σκόρερ της Ένωσης, Λόβρο Μάγερ, έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας μετά την αναμέτρηση, ευχαριστώντας τους για τη δυναμική παρουσία και τη θερμή στήριξή τους στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Παράλληλα, ο Κροάτης μέσος υπογράμμισε πως τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του γνωρίζουν ότι η ομάδα έχει περιθώρια βελτίωσης.

«Ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους που ήρθαν και μας στήριξαν. Μπορούμε και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Χαρούμενος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ με αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μάγερ.

https://www.instagram.com/p/DegwC0cDiSv/
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