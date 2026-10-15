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ΠΑΟΚ: Μοτιεγιούνας αντί Ομορούγι στην οκτάδα ξένων της GBL

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας δηλώθηκε κανονικά στην οκτάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τoυς αγώνες της Stoiximan GBL, αντικαθιστώντας τον Κλίφορντ Ομορούγι.

ΠΑΟΚ: Μοτιεγιούνας αντί Ομορούγι στην οκτάδα ξένων της GBL
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Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λιετκαμπέλις στο Πανεβέζις, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να γνωρίζει την πρώτη του ήττα στο φετινό EuroCup.

Ο Λιθουανός σέντερ προσπαθεί σιγά-σιγά να βρει το ρυθμό του, με τον Αντρέα Τρινκιέρι από την πλευρά του να τον συμπεριλαμβάνει κανονικά στην οκτάδα ξένων για τους αγώνες της Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, ο 36χρονος θα αντικαταστήσει τον Κλίφορντ Ομορούγι -ο οποίος δεν υπολογίζεται- στη λίστα και έτσι τίθεται κανονικά στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού για τον αγώνα κόντρα στον Κολοσσό στη Ρόδο το προσεχές Σάββατο (17/10, 16:00).

Αναλυτικά το ρόστερ του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα:

Το ρόστερ του ΠΑΟΚ με τον Μοτιεγιούνας

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