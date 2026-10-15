Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε για την ήττα (3-1) της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, τις χαμένες ευκαιρίες της «Ένωσης» και τη συμπαράσταση των φιλάθλων της, ενώ αναφέρθηκε και στη δύσκολη αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Την απογοήτευσή του για την ήττα (3-1) της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ, το βράδυ της Τετάρτης (14/10) στο Λονδίνο, εξέφρασε ο Λάζαρος Ρότα, μέσα από τις δηλώσεις του στην κάμερα του AEK TV.

Ο διεθνής αμυντικός στάθηκε στις ευκαιρίες που δημιούργησε η «Ένωση», τονίζοντας πως σε αυτό το επίπεδο οι λεπτομέρειες είναι εκείνες που κάνουν τη διαφορά, ενώ έστρεψε την προσοχή και στην απαιτητική αναμέτρηση που ακολουθεί με τη Μάντσεστερ Σίτι.

«Μας αφήνει μια πίκρα το σκορ. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, προσπαθήσαμε πολύ, αλλά σε αυτό το επίπεδο η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Όταν εκεί είσαι πίσω, αυτό στοιχίζει. Πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο ματς με τη Σίτι», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, ο Ρότα ευχαρίστησε τους φίλους της ΑΕΚ για την παρουσία και τη στήριξή τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμπαράστασής τους προς την ομάδα.

«Ευχαριστούμε τον κόσμο, συνήθως δεν το λέω, αλλά αυτή η στήριξη είναι ανεκτίμητη και πρέπει να δίνουμε τα πάντα», κατέληξε.