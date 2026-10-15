Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Κέντρικ Ναν: «Ο βασιλιάς επέστρεψε»!

Η σχέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, είναι εξαιρετική. Κάτι που έχει φανεί πολλές φορές στο παρελθόν, ως δείγμα της οικογενειακής ατμόσφαιρας που υπάρχει στο «τριφύλλι».

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων», αυτή τη φορά δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επικείμενη επιστροφή του Κέντρικ Ναν στους αγωνιστικούς χώρους. Ο Αμερικανός βρίσκεται πολύ κοντά πλέον και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε ένα ξεχωριστό στόρι στο Instagram.

Με μια φωτογραφία του Κέντρικ Ναν, το σάουντρακτ από μία ταινία «Ρόκυ» και το ξεκάθαρο μήνυμα:

«Ο βασιλιάς επέστρεψε»!