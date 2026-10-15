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Παναθηναϊκός: Νέο «πλήγμα» με Ρογκαβόπουλο -Χάνει τη Χάποελ

Ο διεθνής παίκτης του «τριφυλλιού» υπέστη διάταση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και μένει εκτός του αγώνα με τη Χάποελ.

Γιάννης Κουβόπουλος

Παναθηναϊκός: Νέο «πλήγμα» με Ρογκαβόπουλο -Χάνει τη Χάποελ
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Λίγο πριν από τον κρίσιμο και πολύ δύσκολο αυριανό αγώνα με τη Χάποελ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς καλείται να διαχειριστεί ένα ακόμα αγωνιστικό πρόβλημα.

Τη στιγμή που ο Σέρβος τεχνικός μετράει αντίστροφα για να δει τους Σλούκα και Ναν να επιστρέφουν, μαζί με τον Ίζακ Μπόνγκα, ήρθε ο νέος τραυματισμός του Νίκου Ρογκαβόπουλου για να "παγώσει" το χαμόγελό του.

Ο παίκτης του "τριφυλλιού", κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Παρτιζάν ένιωσε μια ενόχληση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού και αμέσως κινητοποιήθηκε το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί μια διάταση στο συγκεκριμένο σημείο. Ακολουθεί ήδη ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Δεδομένα μένει εκτός πλάνων του προπονητή του για την αυριανή αναμέτρηση, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τους συνεργάτες του να ευελπιστούν πως θα τον έχουν και πάλι πίσω σε αγωνιστική δράση το συντομότερο δυνατό.

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