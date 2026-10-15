· Μπαρτσελόνα

Σέκουλιτς: «Σπουδαία ομάδα ο Ολυμπιακός - Θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι «μπλαουγκράνα» πρέπει να διορθώσουν πολλά στο παιχνίδι τους.

Σέκουλιτς: «Σπουδαία ομάδα ο Ολυμπιακός - Θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι»
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Με στόχο την πέμπτη του νίκη στις πρώτες έξι αγωνιστικές της Euroleague, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, σε μία ακόμη απαιτητική δοκιμασία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο προπονητής των «μπλαουγκράνα», Αλεξάντερ Σέκουλιτς, μίλησε ενόψει της αναμέτρησης, αναγνωρίζοντας την ποιότητα και τη δυναμική που διαθέτει η ομάδα του Πειραιά.

Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε τους «ερυθρόλευκους» σπουδαίο σύνολο, επισημαίνοντας παράλληλα πως η δική του ομάδα έχει τη δυνατότητα να σταθεί ανταγωνιστικά, αρκεί να ακολουθήσει με συνέπεια το αγωνιστικό της πλάνο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σέκουλιτς

Για το ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι ανταγωνιστική η Μπαρτσελόνα απέναντι στον Ολυμπιακό: «Θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα, είναι οι πρωταθλητές και θέλουμε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, δείχνοντας πόσο έχουμε βελτιωθεί από την προηγούμενη αναμέτρηση. Αν εφαρμόσουμε το πλάνο μας, μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στον Ολυμπιακό».

Για το πού θα κριθεί η αναμέτρηση: «Μπορούμε να τα πάμε καλύτερα στην άμυνα και στα ριμπάουντ, αλλά δεν είναι κάτι δύσκολο να διορθωθεί. Υπάρχουν επίσης πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν στην επίθεση, καθώς μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς».

Για την απομάκρυνση του Πάολο Γκαλμπιάτι από τον πάγκο της Μπασκόνια: «Είμαι έκπληκτος, αλλά δεν γνωρίζω τι έχει συμβεί. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι που συνέβη σε άλλη ομάδα».

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