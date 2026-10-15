Ιτούδης: «Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό AKTOR στο T-Center, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Δημήτρη Ιτούδη να μιλά για τον επερχόμενο αγώνα.

Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στην ποιότητα και τις φιλοδοξίες του «τριφυλλιού», επισημαίνοντας πως το ρόστερ του έχει σχεδιαστεί με στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του Ιτούδη:

«Θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που χτίστηκε για να φτάσει μέχρι το τέλος. Παίζουν πολύ επιθετικά και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θα χρειαστεί να διαχειριστούμε τη σωματική επαφή, αλλά ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την μπάλα, να βρούμε καλές προϋποθέσεις για σουτ και να κερδίσουμε τη μάχη των ριμπάουντ».