Διευθυντής Μπόρατς: «Μας προκάλεσαν οπαδοί του Παναθηναϊκού» — Νέο βίντεο από τις συμπλοκές

Τη δική του εκδοχή για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10) στο κέντρο της Αθήνας έδωσε ο διευθυντής της Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Ντέγιαν Τσάτο, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένος, ο παράγοντας της βοσνιακής ομάδας υποστήριξε πως οι 150 εκδρομείς οπαδοί της Μπόρατς δεν προκάλεσαν την ένταση, αλλά δέχθηκαν επίθεση έξω από το ξενοδοχείο τους στην οδό Λιοσίων από περίπου 50 οπαδούς του «τριφυλλιού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσπάθεια της αστυνομίας να απωθήσει βίαια τους Βόσνιους προς το εσωτερικό του κτιρίου πυροδότησε τις συγκρούσεις, ενώ τόνισε πως ο σύλλογος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την ελληνική αστυνομία, την UEFA και τη διοίκηση του Παναθηναϊκού για την παροχή υποστήριξης στους 11 συλληφθέντες.

Την ίδια ώρα που νέο βίντεο από τα επεισόδια ήρθε στη δημοσιότητα. Στα πλάνα αποτυπώνονται οι συλλήψεις των εμπλεκομένων, καθώς και η στιγμή που ένας αστυνομικός δέχεται χτυπήματα στο έδαφος.

https://www.instagram.com/p/DehF8PyDGwf/

Αναλυτικά όσα είπε ο διευθυντής της Μπόρατς:

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από έγκυρες πηγές, οι οπαδοί μας εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο, τακτοποιήθηκαν, αργά το απόγευμα, αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας μια ομάδα περίπου 50 οπαδών της αντίπαλης ομάδας έφτασε μπροστά από το ξενοδοχείο, προκαλώντας τους σε σύγκρουση.

Η αστυνομία προσπάθησε στη συνέχεια να επαναφέρει τους οπαδούς μας στο ξενοδοχείο με τη βία, κάτι που οδήγησε σε αναταραχή και συγκρούσεις με αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια των οποίων 11 άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους. Ως σύλλογος, στηρίζουμε τους οπαδούς μας και τους παρέχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη.Βρισκόμαστε σ' επαφή και με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Κατά την άποψή μας, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή σημαντικές υλικές ζημιές και πιστεύουμε ότι η όλη κατάσταση θα επιλυθεί χωρίς σοβαρές συνέπειες.

Επίσης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας με τους οπαδούς της Μπόρατς, ο Μπόγιαν Καράνοβιτς, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία και την UEFA, ώστε να έχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να βοηθήσουμε στην επίλυση της κατάστασης το συντομότερο δυνατό.Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν όλες οι συνθήκες αυτού του συμβάντος, ειδικά το γεγονός ότι οι οπαδοί μας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν ήταν οι εμπνευστές της σύγκρουσης».