Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα: 11 συλλήψεις Βόσνιων οπαδών στην Αθήνα πριν από το ματς

Στη σύλληψη 11 οπαδών της Μπόρατς Μπάνια Λούκα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Αθήνα, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Πέμπτης (15/10, 19:45) στο ΟΑΚΑ, ωστόσο η παρουσία των οπαδών της βοσνιακής ομάδας στην πρωτεύουσα συνοδεύτηκε από επεισόδια, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι», αναφερόμενος στις συλλήψεις και στα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες.

Όπως ανέφερε, περίπου 10 οπαδοί είχαν συλληφθεί έπειτα από διαπληκτισμούς, ενώ ξεκαθάρισε πως οι Αρχές δεν πρόκειται να επιτρέψουν την πρόκληση επεισοδίων.

«Έχουν συλληφθεί περίπου 10 (σ.σ. οπαδοί της Μπόρατς), οι οποίοι είχαν κάποιους διαπληκτισμούς μεταξύ τους. Αν ήρθαν εδώ για να κάνουν επεισόδια, κάνουν λάθος. Σε λάθος χώρα ήρθαν. Γι' αυτό έχω πει στον Αρχηγό της Αστυνομίας να δώσει εντολή όσοι δεν έχουν σκοπό να παρακολουθήσουν με ασφάλεια και ειρήνη τον αγώνα, να τους διώξουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος -11- οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας του εξωτερικού, οι οποίοι μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα (15-10-2026) επιτέθηκαν σε βάρος αστυνομικών.

Ειδικότερα, -150- άτομα, που βρίσκονταν στην Αθήνα ενόψει διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα, κινήθηκαν πεζή στο κέντρο της Αθήνας, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες, καθώς και άλλα αντικείμενα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, που εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή, μετέβησαν στο σημείο, όπου δέχθηκαν επιθέσεις με ρίψη αντικειμένων από τα συγκεντρωμένα άτομα.

Οι αστυνομικοί, πραγματοποιώντας κατάλληλες κινήσεις τακτικής και κάνοντας χρήση των ενδεδειγμένων μέσων, κατάφεραν να αποτρέψουν την εκδήλωση περαιτέρω επιθέσεων, καθώς και να συλλάβουν τα ανωτέρω -11- άτομα.

Από τις επιθέσεις τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, καθώς και σε υαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής.

Στο σημείο των επιθέσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν - 4- σιδερόβεργες και -1 - ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».