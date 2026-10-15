ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 29 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Την τελευταία εβδομάδα, από τις 6 έως τις 12 Οκτωβρίου του 2026, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 29 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα της Allwyn στην Καλλιθέα, επέλεξε τα στοιχήματα «Τελικό Αποτέλεσμα» και «Συνολικά Γκολ Over 2,5» σε έξι αγώνες από τη Super League, την Premier League, τη La Liga, τη Serie A και τη La Liga 2 και κέρδισε 27.377,26 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Τρικάστ της 3ης ιπποδρομίας από το Durbanville, ένας νικητής κέρδισε 2.895 ευρώ.