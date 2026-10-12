Stoiximan GBL: Ο Μοντέρο MVP της 2ης αγωνιστικής
Ο παίκτης του Ολυμπιακού με την εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στον Κολοσσό αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της αγωνιστικής.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2Χ2 στη Stoiximan GBL, με τον Γιαν Μοντέρο να κατακτά το βραβείο του MVP.
Ο Δομινικανός γκαρντ έμεινε στο παρκέ για 23:28, έχοντας 30 πόντους (4/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 4/6 βολές), 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα και 5 κερδισμένα φάουλ, συγκεντρώνοντας 30 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Και ως εκ τούτου αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος.