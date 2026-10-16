Ρέτσος: «Ευρωπαϊκές βραδιές που μένουν - Ο κόσμος μας άξιζε να είναι εκεί»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει σπουδαίο «διπλό» στο Βελοντρόμ απέναντι στη Μαρσέιγ και να συνεχίσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στο Europa League, φτάνοντας τους 6 βαθμούς έπειτα από δύο νίκες σε δύο αγώνες, παρά το γεγονός πως οι «Ερυθρόλευκοι» δεν είχαν στο πλευρό τους τον κόσμο τους έπειτα από απόφαση των Γαλλικών αρχών.

Καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού ήταν ο αρχηγός του, Παναγιώτης Ρέτσος ο οποίος μετά την ηγετική του εμφάνιση και το γκολ στο ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό, ήταν καταπληκτικός και απέναντι στη Μαρσέιγ.

Ο διεθνής αμυντικός έκανε μια ανάρτηση στα social media μετά τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού και στάθηκε στην απουσία του κόσμου σε μια βραδιά που «ο κόσμος μας άξιζε να είναι εκεί», όπως έγραψε χαρακτηριστικά.