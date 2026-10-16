Δείτε τι συνέβη στην χθεσινή εκπομπή του Onsports, με τους Άγγελο Μπασινά, Γιώργο Τσαντάκη, Τάσο Νικολογιάννη και Γιώργο Κυριακόπουλο να αναλύουν τις ευρωπαϊκές νίκες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και τη σπουδαία εμφάνιση του ΟΦΗ στη Γαλλία.

MATCH MODE επεισόδιο 2, το βράδυ της Πέμπτης στο ΥouΤube του Onsports και στο επίκεντρο βρέθηκαν οι αγώνες του Παναθηναϊκού με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ και του ΟΦΗ με τη Ρεν.

Οι «αιώνιοι» μετά το μεταξύ τους ντέρμπι συνέχισαν με σημαντικές νίκες, ενώ ο ΟΦΗ αν και «πάλεψε» δεν κατάφερε να πάρει το διπλό στη Γαλλία.

Θυμηθείτε τι αναφέρθηκε στην εκπομπή από τους Μπασινά, Τσαντάκη, Νικολογιάννη και Κυριακόπουλο.