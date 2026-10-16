Τσέλσι: Χειρουργείο στο γόνατο για τον Ρις Τζέιμς - Άγνωστο το διάστημα που θα απουσιάσει

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση μικρής έκτασης στο γόνατο υποβλήθηκε ο αρχηγός της Τσέλσι, Ρις Τζέιμς, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο αγγλικός σύλλογος. Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης ο 26χρονος αμυντικός.

Ο Τζέιμς απουσίασε από την αναμέτρηση του Σαββάτου, στην οποία οι «μπλε» επικράτησαν με 5-1 της Μπόρνμουθ στο «Στάμφορντ Μπριτζ», καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Μετά το παιχνίδι, ο προπονητής της Τσέλσι, Τσάμπι Αλόνσο, είχε αναφερθεί στην κατάσταση του αρχηγού της ομάδας, επισημαίνοντας ότι ο ποδοσφαιριστής αισθάνθηκε ενοχλήσεις και οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν πρόβλημα στο γόνατο.

«Ένιωσε κάτι, αλλά όταν κάναμε τις εξετάσεις αργότερα το απόγευμα, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε πρόβλημα στο γόνατο. Πρέπει να δούμε πόσο καιρό θα χρειαστεί. Αξιολογούμε την κατάστασή του εβδομάδα με την εβδομάδα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι περαιτέρω ιατρικές αξιολογήσεις έδειξαν ότι ήταν απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.

Σε αναμονή για την επιστροφή του

Η Τσέλσι δεν έχει ανακοινώσει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Τζέιμς στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για την πορεία της αποθεραπείας του και την εκτίμηση του χρόνου απουσίας του.

Η απουσία του αρχηγού αποτελεί ένα ζήτημα που καλείται να διαχειριστεί ο Αλόνσο, μέχρι να υπάρξουν νεότερα για την κατάστασή του.