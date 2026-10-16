Οι «μάχες» στη Euroleague συνεχίζονται με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τη Χάποελ στο Telekom Center Athens και τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται στη Βαρκελώνη.

Η Euroleague έχει πάρει… φωτιά και όλα όσα συμβαίνουν στα ευρωπαϊκά παρκέ μεταφέρονται άμεσα στο παρκέ του Onsports.

Euroleague Bring it On επεισόδιο 2 με τη Χριστίνα Βραχάλη στο στούντιο, τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου στο σχολιασμό και τους Ηλία Λαλιώτη και Γιάννη Κουβόπουλο να μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ από το T-Center.

Την ίδια στιγμή ο Μιχάλης Κακιούζης παραδίδει… μαθήματα μπάσκετ για όλους, ενώ στο επίκεντρο και ο καλεσμένος… έκπληξη.