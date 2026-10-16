Φτιάχνει σερί, αποκτά ψυχολογία και πάει για φουλ επίθεση!

Αμέσως μετά την επιστροφή των ομάδων στην… καθημερινότητά τους λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, ο Ολυμπιακός είχε «κυκλώσει» δύο παιχνίδια που ήταν ιδιαίτερα κρίσιμα για την συνέχεια της φετινής σεζόν. Το πρώτο ήταν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την Super League και το δεύτερο αυτό απέναντι στην Μαρσέιγ στη Μασσαλία.

Κι αν το πρώτο ήταν ντέρμπι, όπου το κίνητρο πάντα είναι υψηλό, το παιχνίδι της Πέμπτης (15/10) στη Μασσαλία έκρινε πολλές «παγίδες». Η Ολιμπίκ δεν βρίσκεται σε καλό… φεγγάρι. Αγωνιστικά και διοικητικά. Όμως, επέστρεψε με νίκη στην Γαλλία και έπαιξε τα… ρέστα της στο Europa League, στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση μπροστά στον κόσμο της μετά από τη βαριά ήττα 4-1 από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός πήρε άριστα και στις δύο περιπτώσεις. Για το ματς με τον Παναθηναϊκό τα έχουμε αναλύσει, οπότε θα μείνω περισσότερο στον αγώνα με την Μαρσέιγ. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει «διαβάσει» απίστευτα το παιχνίδι και έχει διαμορφώσει με εξαιρετικό τρόπο την τακτική της ομάδας του, ενώ έχει επιλέξει μαεστρικά και τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο χορτάρι.

Αναμφίβολα, βασικό ρόλο για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να φύγει με το «διπλό» από το Βελοντρόμ έπαιξε το πολύ καλό βράδυ του Στεφάν Ορτέγκα. Όμως, δεν θα πρέπει να μας προκαλεί εντύπωση η παρουσία του, μια και είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας που κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Απλά την Πέμπτη (15/10) το βράδυ είχε λίγο παραπάνω… φόρτο εργασίας. Βέβαια, αυτό μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά δεν νομίζω πως υπάρχουν πολλοί τερματοφύλακες που έχουν αντιμετωπίσει γαλλική ομάδα και απλά δεν… πλήρωσαν εισιτήριο για να δουν το παιχνίδι… αράζοντας στην θέση τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» πιέστηκαν πάρα πολύ από την Μαρσέιγ. Ίσως πιέστηκαν και λίγο περισσότερο από αυτό που θα ήθελαν οι φίλαθλοί τους. Όμως, το πλάνο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πήγε ακριβώς εκεί που το είχε σχεδιάσει ο Βάσκος. Αν μη τι άλλο, αυτό από μόνο του αποτελεί ένα συν για τον κόουτς των Πειραιωτών.

Βέβαια, όλα αυτά μέχρι το σημείο που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι Φρόιλερ και Φορτούνης. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ολυμπιακός απλά οδήγησε το ματς με ασφάλεια προς το κλείσιμο. Ο Ελβετός είναι μία από τις κορυφαίες μεταγραφές για ελληνική ομάδα στο προηγούμενο καλοκαίρι και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βρει έναν παίκτη που μπορεί να τους ανεβάσει επίπεδο με λίγες… κινήσεις.

Ωστόσο, πλέον ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μερικά ακόμα δύσκολα ματς, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Σ’ αυτό το ματς, οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να παρουσιαστούν πανέτοιμοι και να πάρουν το «διπλό» ούτως ώστε να μετουσιώσουν με τον καλύτερο τρόπο τη νίκη τους στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.