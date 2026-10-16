Παυλίδης: Έγινε ο τέταρτος ξένος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Μπενφίκα με τα γκολ του, αφού το βράδυ της Πέμπτης (15/10) απέναντι στη Σέλτικ για το Europa League, βρήκε για ακόμα μια φορά δίχτυα ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο αρχηγός της Εθνικής πέρασε ως αλλαγή στο ματς και στο 89ο λεπτό έγραψε τον επίλογο στο θρίαμβο της Μπενφίκα απέναντι στους Σκωτσέζους (4-1). Ήταν το 75ο γκολ του Παυλίδη με τους «Αετούς», γεγονός που τον φέρνει στην 4η θέση των κορυφαίων ξένων σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του συλλόγου.

Το εν λόγω επίτευγμα αποκτά ακόμη περισσότερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως ήταν μόλις η 125η εμφάνιση του Παυλίδη με τη φανέλα της Μπενφίκα, γεγονός που σημαίνει πως πετυχαίνει 0,6 γκολ ανά παιχνίδι, κατά μέσο όρο.