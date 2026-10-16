Παναιτωλικός: Επιστρέφουν Εράκοβιτς και Στάγιτς ενόψει Ολυμπιακού

Στις υπηρεσίες των δύο ποδοσφαιριστών μπορεί να υπολογίζει ξανά ο Γιάννης Αναστασίου 

Παναιτωλικός: Επιστρέφουν Εράκοβιτς και Στάγιτς ενόψει Ολυμπιακού
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Μειώνονται τα αγωνιστικά προβλήματα του Παναιτωλικού ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Γιάννης Αναστασίου μπορεί να υπολογίζει ξανά στους Νόβιτσα Εράκοβιτς και Νίκολα Στάγιτς.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν αντιμετωπίσει μικροπροβλήματα τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να απουσιάσουν από το παιχνίδι με την Κηφισιά. Πλέον, έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους».

Παραμένουν δύο απουσίες για τον Αναστασίου

Παρά τις επιστροφές, ο τεχνικός του Παναιτωλικού εξακολουθεί να έχει δύο απουσίες να διαχειριστεί. Οι Κουτσερένκο και Σατσιάς παραμένουν εκτός πλάνων, καθώς συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς.

Η επιστροφή των Εράκοβιτς και Στάγιτς δίνει περισσότερες επιλογές στον Αναστασίου ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, με τον Παναιτωλικό να ολοκληρώνει την προετοιμασία του με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος.

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