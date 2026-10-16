Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδειακός

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου έπειτα από μια περίοδο νοσηλείας, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την οικογένεια του Παναθηναϊκού αλλά και τον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Λεβαδειακός εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για να τιμήσει τη μνήμη του «Καπετάνιου».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, μιας εμβληματικής προσωπικότητας του ελληνικού ποδοσφαίρου, που συνέδεσε το όνομά του με μια σημαντική περίοδο της ιστορίας του Παναθηναϊκού.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.