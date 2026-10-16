Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε μιλήσει στον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «Πρωταγωνιστές» για το αφιέρωμα στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Στη θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια του Παναθηναϊκού από την απωλεία του «Καπετάνιου» του, του Γιώργου Βαρδινογιάννη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών έπειτα από περίοδο νοσηλείας.
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης πριν από μερικούς μήνες πραγματοποίησε την τελευταία του - όπως αποδείχθηκε- τηλεοπτική συνέντευξη στον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «Πρωταγωνιστές» για το αφιέρωμα στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Δείτε όσα είχε πει ο «Καπετάνιος»: