Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε μιλήσει στον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «Πρωταγωνιστές» για το αφιέρωμα στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση
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Στη θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια του Παναθηναϊκού από την απωλεία του «Καπετάνιου» του, του Γιώργου Βαρδινογιάννη ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών έπειτα από περίοδο νοσηλείας.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης πριν από μερικούς μήνες πραγματοποίησε την τελευταία του - όπως αποδείχθηκε- τηλεοπτική συνέντευξη στον Σταύρο Θεοδωράκη και τους «Πρωταγωνιστές» για το αφιέρωμα στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Δείτε όσα είχε πει ο «Καπετάνιος»:

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