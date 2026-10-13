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La Liga: Η Χετάφε ολοκληρώνει την μεταγραφή του Καρβαχάλ

Σε οριστική συμφωνία ήρθε η Χετάφε με τον Καρβαχάλ παρακάμπτοντας και το ζήτημα που υπήρξε με την La Liga 

La Liga: Η Χετάφε ολοκληρώνει την μεταγραφή του Καρβαχάλ
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Στην ολοκλήρωση μιας σπουδαίας μεταγραφής προχωρά η Χετάφε, η οποία κάνει δικό της τον Ντάνι Καρβαχάλ.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία από την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο η La Liga είχε μπλοκάρει την μεταγραφή του πρώην δεξιού μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης λόγω περιορισμών στο μισθό του Καρβαχάλ.

Ωστόσο φαίνεται πως οι άνθρωποι της Χετάφε βρήκαν λύση με την διοργανώτρια αρχή και όλα δείχνουν πως ο Καρβαχάλ θα ενισχύσει την ομάδα και θα ανακοινωθεί μετά το ταξίδι στην Ουνιβερσιτατιά Κραϊόβα την Πέμπτη, στο πλαίσιο του UEFA Conference League.

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