NBA: Οι Νάγκετς αποδέσμευσαν τον Λόνι Γουόκερ

Ο Λόνι Γουόκερ υπέγραψε με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς κάτι που σημαίνει πως δεν είναι μακριά η επιστροφή του στην Euroleague 

NBA: Οι Νάγκετς αποδέσμευσαν τον Λόνι Γουόκερ
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Πριν καλά καλά οι Νάγκετς ανακοινώσουν την αποδέσμευση του Λόνι Γουόκερ από το ρόστερ τους, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο γνωστός ατζέντης, έσπευσε μέσω X (πρώην Twitter) να γνωστοποιήσει πως ο πρώην παίκτης της Μακάμπι είναι πλέον πελάτης του.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί πιθανότατα την επικείμενη επιστροφή του Γουόκερ στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Ο Γουόκερ είχε υπογράψει συμβόλαιο με τους Νάγκετς κατά τη διάρκεια της offseason ωστόσο λόγω του υψηλού ανταγωνισμού στις θέσεις των γκαρντ αγωνίστηκε συνολικά 17 λεπτά σε δύο παιχνίδια της preseason, προτού τον αφήσουν ελεύθερο.

Πλέον, με έναν από τους πιο ισχυρούς μάνατζερ στο πλευρό του και χωρίς συμβόλαιο είναι πολύ πιθανό να δούμε την επιστροφή του Γουόκερ στην Euroleague, κάτι που θα άλλαζε τις ισορροπίες αφού πέρυσι κατέγραψε μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά μετρώντας 15.1 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ σε 21.6 αγωνιστικά λεπτά.

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