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Ολυμπιακός: Το πλάνο Αλγκουαθίλ με Φορτούνη ενόψει της Μαρσέιγ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ εξετάζει την παρουσία του Κώστα Φορτούνη πίσω από τον Γκονζάλες για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Μασσαλία, με τις τελικές επιλογές για την ενδεκάδα να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Ολυμπιακός: Το πλάνο Αλγκουαθίλ με Φορτούνη ενόψει της Μαρσέιγ
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Στο αγωνιστικό πλάνο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ βρίσκεται ο Κώστας Φορτούνης, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να εξετάζεται για τον ρόλο πίσω από τον Γκονζάλες.

Οι πανηγυρισμοί και η ικανοποίηση που προέκυψαν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ανήκουν πλέον στο παρελθόν για τους «ερυθρόλευκους». Η αναμέτρηση της Πέμπτης (15/10) στη Μασσαλία αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητα, με την προετοιμασία να περνά στο στάδιο της διαμόρφωσης της αρχικής ενδεκάδας.

Ο Αλγκουαθίλ αξιολογεί τα διαθέσιμα δεδομένα και καταστρώνει τα σχέδιά του, χωρίς να έχει καταλήξει ακόμη σε όλες τις θέσεις. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζει είναι η τοποθέτηση του Φορτούνη πίσω από τον Γκονζάλες, ο οποίος προορίζεται για την κορυφή της επίθεσης. Η συγκεκριμένη επιλογή συνδέεται με τη δυνατότητα του Έλληνα άσου να δημιουργεί με κάθετες μεταβιβάσεις και να βρίσκει χώρους ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου.

Στην αμυντική τετράδα, οι Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος και Πιρόλα εμφανίζονται ως οι επικρατέστεροι για να πάρουν θέση στο αρχικό σχήμα. Αντίθετα, για την αριστερή πλευρά παραμένει ανοιχτή η επιλογή ανάμεσα στον Μπρούνο και τον Τικνιζάν.

Στη μεσαία γραμμή, οι Φρόιλερ και Πουέρτα έχουν το προβάδισμα, ενώ οι Ζέλσον, Ζότα, Φορτούνης και Γκονζάλες συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για τις θέσεις της επιθετικής γραμμής. Οι τελικές αποφάσεις του Αλγκουαθίλ θα καθορίσουν τη μορφή που θα έχει η ενδεκάδα του Ολυμπιακού απέναντι στη γαλλική ομάδα.

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