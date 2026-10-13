Φώτης Ιωαννίδης: «Έχω κλείσει τα social media - Διαβάζω Ντοστογιέφσκι και παίζω σκάκι»

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να κλείσει τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας πως ένιωθε ότι δεν του πρόσφεραν κάτι, ενώ ανέφερε πως περνάει πλέον τον χρόνο του χωρίς τα social media σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «All In» του ΣΚΑΪ.

«Έχανα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου. Είμαι άνθρωπος που βάζει όρια και σε αυτό δεν είχα βάλει όριο. Δεν μου άρεσε και θεώρησα πως δεν μου προσφέρει να βρίσκομαι εκεί πέρα, σε αυτόν τον κόσμο. Ηθελα να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι και ζω και να δω πώς θα πάει», ανέφερε αρχικά ο ποδοσφαιριστής της Σπόρτινγκ.

Στη συνέχεια αποκάλυψε πως προτιμά να περνά πλέον τον χρόνο του: «Μου αρέσει. Περνάει η ώρα. Κάνω καινούρια πράγματα. Παίζω σκάκι μαζί με τον "Βάγια" και τσακωνόμαστε. Δεν είμαστε μάστερ αλλά ξέρουμε τα βασικά. Διαβάζω και λίγο. Διαβάζω Ντοστογιέφσκι και κείμενα για τον Σωκράτη. Είναι τοξικό το περιβάλλον στα social media. Υπήρχαν στιγμές που με είχαν ενοχλήσει πράγματα. Εχω παλέψει μέσα μου για το πώς θα το βγάλω από το κεφάλι μου και τα έχω καταφέρει», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά.