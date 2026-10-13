Νέο οικονομικό σκάνδαλο του Ινφαντίνο: «Ξέχασε» να δηλώσει αμοιβή 1,5 εκατομμυρίου

Σύμφωνα με την έρευνα ο Ινφαντίνο χρησιμοποίησε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να πληρώσει μια παραθαλάσσια βίλα στο Μαϊάμι 

Νέο οικονομικό σκάνδαλο του Ινφαντίνο: «Ξέχασε» να δηλώσει αμοιβή 1,5 εκατομμυρίου
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Νέα έρευνα των New York Times αποκάλυψε ότι η FIFA φέρεται να μην δήλωσε όλους τους μισθούς που έλαβε ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, με το συγκεκριμένο ποσό, να εκτιμάται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Δεχόμενος επιθέσεις από παντού, από τότε που προσπάθησε να πουλήσει μέρος των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιωτικά κεφάλαια (ένα σχέδιο που απέτυχε), ο Τζιάνι Ινφαντίνο ενδέχεται να εμπλακεί σε ένα νέο σκάνδαλο, καθώς σύμφωνα με έρευνα των «Times», η FIFA φέρεται να μην αποκάλυψε δημόσια το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε στον πρόεδρό της το 2024.

Εκείνη τη χρονιά, η παγκόσμια ομοσπονδία ανέφερε μισθό 4,3 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (περίπου 4,6 εκατομμύρια ευρώ) που διατέθηκε στον πρόεδρό της, αλλά τα έσοδα από την FWC2026 US Inc., την διοργανώτρια εταιρεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φέρεται να μην συμπεριλήφθηκαν στην ετήσια έκθεση.

Λέγεται ότι ο Ιταλοελβετός παράγοντας, έλαβε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από αυτήν την εταιρεία, παρόλο που το καταστατικό της FIFA ορίζει σαφώς ότι «η ατομική αμοιβή του προέδρου» πρέπει να «δημοσιοποιείται».

Οι «Times», επικαλούμενοι διάφορες πηγές, αφήνουν να εννοηθεί ότι ο 56χρονος Ινφαντίνο, χρησιμοποίησε αυτά τα χρήματα για να «πληρώσει την χρήση της παραθαλάσσιας βίλας του, που βρίσκεται σε μια από τις πιο επιθυμητές γειτονιές του Μαϊάμι Μπιτς», αποκαλύπτει η έρευνα, ενώ στο σχετικό δημοσίευμα, αναφέρεται ότι έλαβε παρόμοια ή/και μεγαλύτερα, μπόνους το 2025 και το 2026.

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