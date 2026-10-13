Μπαρτσελόνα: «Βγάζει στο σφυρί» τον Ιανουάριο τον Ντε Γιόνγκ - Πόσα χρήματα ζητάει

Λίβερπουλ και Τσέλσι ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Ολλανδού 

Μπαρτσελόνα: «Βγάζει στο σφυρί» τον Ιανουάριο τον Ντε Γιόνγκ - Πόσα χρήματα ζητάει
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Ανοιχτή στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Φρένκι Ντε Γιονγκ φαίνεται πως είναι η Μπαρτσελόνα καθώς τα οικονομικά προβλήματα της την αναγκάζουν να διαπραγματευτεί τη μεταγραφή του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Η διοίκηση πιστεύει βέβαια στην αξία του 29χρονου διεθνή Ολλανδού μέσου, αλλά ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας Ισπανίας, Ζοάν Λαπόρτα, είναι αναγκασμένος να παραχωρήσει κάποιους παίκτες για να ισορροπήσει τα οικονομικά του συλλόγου.

Το σχετικό ρεπορτάζ στην αθλητική εφημερίδα «Sport» αναφέρει πως η Μπαρτσελόνα, μολονότι πριν από λίγους μήνες επέκτεινε το συμβόλαιο του μέχρι τον Ιούνιο του 2029, είναι πλέον ανοικτή σε προτάσεις για την παραχώρηση του με τις Λίβερπουλ και Τσέλσι να έχουν προσεγγίσει ήδη τον μάνατζερ του, με το κασέ του να μη ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ,

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