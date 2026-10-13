Η εβδομάδα της εδραίωσης και της έντονης συναισθηματικής φόρτισης

Η δεύτερη «διαβολοεβδομάδα» της φετινής σεζόν στη Euroleague ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο και υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ομάδα του «τριφυλλιού». Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά από τις 4 πρώτες αγωνιστικές, βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, μετρώντας ισάριθμες νίκες και καμία ήττα, παίζοντας κάθε βράδυ όλο και καλύτερο, όλο και πιο βελτιωμένο μπάσκετ.

Και ο συνδυασμός αυτός είναι το απόλυτο ζητούμενο…

Μετά από τα… λεγόμενα εύκολα ματς των τριών πρώτων αγωνιστικών (κάποιοι μάλιστα δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν τις Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι ως… καφενεία) ήρθε η εντυπωσιακή και άκρως πειστική νίκη επί της Φενέρμπαχτσε για να σκορπίσει ακόμα περισσότερα χαμόγελα στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού και παράλληλα να σκορπίσει… ανησυχία στους αντιπάλους.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο crash test της σεζόν και τώρα έχει μπροστά του μία ακόμα πολύ μεγάλη πρόκληση και δύο ακόμα πολύ δύσκολες αποστολές.

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν για πρώτη φορά φέτος μακριά από το T-Center και θέλουν την νίκη για λόγους ψυχολογικούς, βαθμολογικούς, αγωνιστικούς, αλλά και για να αποδείξουν πως πλέον έχουν αλλάξει παντελώς νοοτροπία.

Δεν αποτελεί μυστικό πως τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε σοβαρό.. θέμα στον τρόπο με τον οποίο προσέγγιζε τα εκτός έδρας παιχνίδια του, με αποτέλεσμα να μην βγάζει στο παρκέ το πρόσωπο που παρουσίαζε στο «σπίτι» του. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που αυτό το «πλήρωσε». Στην εποχή… Ομπράντοβιτς ο Παναθηναϊκός θέλει να αποδείξει από το πρώτο κιόλας ματς, εκτός των τειχών, πως αυτό έχει αλλάξει και πως για τους «πράσινους» δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν παίζουν στο Telekom Center Athens, ή μακριά από αυτό.

Φυσικά, το θέμα για τον Παναθηναϊκό δεν είναι μόνο… δικό του. Η Παρτίζαν βρίσκεται σε πολύ καλό momentum, καθώς μετράει τρεις νίκες σε τέσσερις αγωνιστικές ούσα στην 5η θέση της κατάταξης. Και η ήττα που έχει κάνει είναι πριν από λίγες ημέρες στη Μαδρίτη, απέναντι στη Ρεάλ η οποία δε θα μπορούσε να ξεκινήσει με 0/4.

Και φέτος ο Κάρλικ Τζόουνς είναι αυτός που… κάνει τη διαφορά για την ομάδα του Βελιγραδίου έχοντας ήδη 18.8 πόντους και 6.2 ασίστ μέσο όρο σε κάθε αναμέτρηση, ενώ ο Τόνι Τζεκίρι είναι ο δεύτερος διψήφιος για την ομάδα του Πεναρόγια, καθώς έχει κάτι λιγότερο από 13 πόντους και 5 ριμπάουντ ανά συμμετοχή.

Η εβδομάδα όμως δεν τελειώνει… απόψε για τον Παναθηναϊκό καθώς οι «πράσινοι» αύριο επιστρέφουν στη βάση τους και μετρούν αντίστροφα για το ματς της Παρασκευής με τη Χάποελ στο T-Center. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι στην 11η θέση της κατάταξης, με ρεκόρ 2-2 (έχοντας ηττηθεί από Μπάγερν και Βαλένθια, εντός και εκτός αντίστοιχα, αλλά έχοντας κάνει διπλό επί του Ερυθρού και έχοντας πάρει την νίκη κόντρα στη Ρεάλ), ενώ αύριο αντιμετωπίζει τη Μπεσίκτας. Οπότε περισσότερα για την ομάδα του Έλληνα τεχνικού από την Πέμπτη.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πηγαίνει παιχνίδι με… παιχνίδι και να είναι απόλυτα φυσιολογικό να «κοιτάζει» μόνο την αναμέτρηση με την Παρτίζαν, αλλά ο απόλυτος στόχος του «τριφυλλιού» δεν είναι άλλος από το 2Χ2 και το 6-0.

ΥΓ: Η εβδομάδα είναι πολύ… ιδιαίτερη για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει για πρώτη φορά στο Βελιγράδι ως αντίπαλος, μετά το περιπετειώδες «διαζύγιό» του με την Παρτίζαν, ενώ την Παρασκευή το βράδυ θα αντιμετωπίσει τον Δημήτρη Ιτούδη. Έντονη συναισθηματική φόρτιση, πάρα πολλά συναισθήματα, πάρα πολλές αναμνήσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας ένας και μόνο σκοπός. Η νίκη για τον Παναθηναϊκό.