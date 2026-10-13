FIBA Europe Cup: Πού θα δείτε τις Ευρωπαϊκές μάχες του Κολοσσού και της Μυκόνου

Με τις αναμετρήσεις για τη 2η αγωνιστική συνεχίζεται το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου το FIBA Europe Cup και οι τέσσερις ελληνικές ομάδες που μετέχουν στη διοργάνωση θα επιδιώξουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στη φάση των ομίλων.

Ο Κολοσσός αντιμετωπίζει την Τρίτη (13/10, 18:00) την Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ την ίδια ημέρα (13/10, 21:00) η Μύκονος αναμετράται στην Ελβετία με τη Φριμπούργκ Ολιμπίκ.

Ο αγώνας του Κολοσσού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Σπορ FM TV 2, ενώ τον αγώνα της Μυκόνου μπορείτε να τον δείτε στο Σπορ FM TV 3.

Στο μεταξύ, την Τετάρτη (14/10, 19:00) ο Προμηθέας υποδέχεται στην Πάτρα και το «Δημήτρης Τόφαλος» τους Γκλαντιέιτορς Τρίερ από τη Γερμανία, ενώ λίγο αργότερα (14/10, 19:30) ο Ηρακλής φιλοξενεί στο Ιβανώφειο την επίσης γερμανική Βούρτσμπουργκ.