Eurocup: Που θα δείτε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιετκαμπέλις - Η ώρα και το κανάλι

Το «3 στα 3» θα επιδιώξουν να πετύχουν στο Eurocup ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που δίνουν το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου τα παιχνίδια τους για την 3η αγωνιστική.

Πρώτος ρίχνεται ο ΠΑΟΚ στη μάχη της 3ης «στροφής», καθώς ο «Δικέφαλος του βορρά» αντιμετωπίζει την Τρίτη (13/10, 19:00) στη Λιθουανία τη Λιετκαμπέλις, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι μετράει μόνο νίκες στην Greek Basketball League και το Eurocup και θα παλέψει για το «διπλό» στην "Kalnapilio Arena", προκειμένου να παραμείνει στο... ρετιρέ του γκρουπ.

Η αναμέτρηση Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime.

Στο μεταξύ, ο Άρης υποδέχεται την Τετάρτη (14/10, 20:00) την ιταλική Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδρειο για τον 1ο όμιλο. Οι «κίτρινοι» προσέρχονται στο ματς με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, καθώς προέρχονται από ευρεία νίκη 88-58 επί της ΑΕΚ, με την οποία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη άφησε πίσω της την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Greek Basketball League και πανηγύρισε την πρώτη επιτυχία της στο πρωτάθλημα.