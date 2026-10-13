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Eurocup: Που θα δείτε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιετκαμπέλις - Η ώρα και το κανάλι

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Λιθουανία για ένα δυνατό τεστ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Eurocup

Eurocup: Που θα δείτε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Λιετκαμπέλις - Η ώρα και το κανάλι
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Το «3 στα 3» θα επιδιώξουν να πετύχουν στο Eurocup ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που δίνουν το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου τα παιχνίδια τους για την 3η αγωνιστική.

Πρώτος ρίχνεται ο ΠΑΟΚ στη μάχη της 3ης «στροφής», καθώς ο «Δικέφαλος του βορρά» αντιμετωπίζει την Τρίτη (13/10, 19:00) στη Λιθουανία τη Λιετκαμπέλις, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι μετράει μόνο νίκες στην Greek Basketball League και το Eurocup και θα παλέψει για το «διπλό» στην "Kalnapilio Arena", προκειμένου να παραμείνει στο... ρετιρέ του γκρουπ.

Η αναμέτρηση Λιετκαμπέλις – ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το NovaSports Prime.

Στο μεταξύ, ο Άρης υποδέχεται την Τετάρτη (14/10, 20:00) την ιταλική Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδρειο για τον 1ο όμιλο. Οι «κίτρινοι» προσέρχονται στο ματς με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, καθώς προέρχονται από ευρεία νίκη 88-58 επί της ΑΕΚ, με την οποία η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη άφησε πίσω της την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Greek Basketball League και πανηγύρισε την πρώτη επιτυχία της στο πρωτάθλημα.

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