Μοτιεγιούνας: «Μάστερ του μπάσκετ ο Καλάθης, ξέρουμε πώς να κερδίζουμε μαζί»

Ο ΠΑΟΚ έχει μια πρόκληση μπροστά του, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λιετκαμπέλις για το Eurocup.

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Δικέφαλου, αναφέρθηκε στις δυσκολίες της αναμέτρησης, αλλά και στη δική του αγωνιστική ετοιμότητα.

Παράλληλα, αποθέωσε τον Νικ Καλάθη, με τον οποίο ήταν συμπαίκτης και στο παρελθόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την αναμέτρηση με τη Λιετκαμπέλις: «Σίγουρα δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή έχουν τρεις συνεχόμενες ήττες, αλλά από τη δική μας πλευρά, τόσο εγώ όσο και ο προπονητής, αλλά και ο Μαρκ που έχει παίξει πολλές φορές εναντίον τους, γνωρίζουμε πολύ καλά πώς προσεγγίζουν κάθε παιχνίδι και πόσο σκληρά παλεύουν.

Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα στο EuroCup, αλλά και στο εγχώριο πρωτάθλημα, όσον αφορά τους πόντους που πετυχαίνει από λάθη των αντιπάλων. Αυτό σημαίνει ότι είναι επιθετικοί στην άμυνα και αναγκάζουν τους αντιπάλους τους να κάνουν λάθη.

Συνολικά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μπορεί το ξεκίνημα της σεζόν να μην είναι καλό γι' αυτούς, αλλά μία νίκη μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Τη δυναμική, τον ρυθμό.

Επομένως, θα πρέπει να παρουσιαστούμε απόλυτα συγκεντρωμένοι, να παίξουμε πολύ δυνατά, να απαντήσουμε στη δική τους ένταση και να παλέψουμε μέχρι τέλους. Γιατί, όπως είπα, ειδικά στο EuroCup δεν υπάρχουν εύκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Είναι σαν παιχνίδια playoffs.

Πρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε εκτός έδρας παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο, να παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις και να ελπίζουμε για το καλύτερο».

Για την αγωνιστική του κατάσταση:

«Προπονούμαι καθημερινά. Προφανώς φροντίζω το σώμα μου και τη φυσική μου κατάσταση. Ωστόσο, είναι διαφορετικό να προπονείσαι ατομικά και διαφορετικό να συμμετέχεις στις ομαδικές προπονήσεις.

Ο αγωνιστικός ρυθμός και η φυσική κατάσταση που απαιτεί ένα παιχνίδι δεν είναι απλώς κάποιες ωραίες λέξεις. Είναι κάτι πραγματικό.

Ο προπονητής, όταν με έφερε εδώ, μου είπε ότι θα μου δώσει λίγο χρόνο να προπονηθώ με την ομάδα και να αποκτήσω καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Αυτό ακριβώς έκανα.

Όπως είπα, δεν παραπονιέμαι. Είμαι εδώ και θα μπω να παλέψω στο 100%, όσο περισσότερο μπορώ. Και κάθε μέρα θα γίνομαι όλο και καλύτερος».

Για το πότε θα φτάσει στο 100% και πώς μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ:

«Όπως είπα, δίνω καθημερινά το 100% και θα δούμε. Δεν ψάχνω δικαιολογίες. Θα δώσω το 500%.

Πρέπει να βρω τρόπους να βοηθήσω την ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να διαταράξω όσα έχουν δημιουργηθεί. Η χημεία μέσα στα αποδυτήρια είναι πολύ καλή, όπως και έξω από αυτά.

Η ομάδα φαίνεται ότι παίζει καλά. Παρακολουθώντας τα τελευταία παιχνίδια, πάντως, δεν νομίζω ότι παίζουμε ακόμη σύμφωνα με τις πραγματικές μας δυνατότητες. Είναι κάτι που πρέπει να βρούμε και να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.

Όπως συμβαίνει με όλα τα πράγματα στη ζωή, η επιτυχία δεν σου χαρίζεται. Πρέπει να την κερδίσεις.

Πρέπει να δουλεύουμε καθημερινά και να βελτιωνόμαστε. Ο προπονητής φροντίζει να μας εξηγεί συγκεκριμένα τι θέλει από εμάς και αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθούμε.

Είναι ένα πρότζεκτ. Είναι κάτι που χτίζεις, κάτι για το οποίο δουλεύεις κάθε μέρα. Και συνολικά, ως ομάδα, θέλεις να βρίσκεσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στο τέλος της σεζόν, όταν αρχίζει η μάχη για τους τίτλους.

Προφανώς δεν υπάρχουν δικαιολογίες αυτή τη στιγμή. Το σημαντικότερο είναι να αντιμετωπίζουμε κάθε παιχνίδι σαν τελικό, σαν μια μεγάλη μάχη.

Και θα δούμε. Στόχος μας είναι να κερδίζουμε. Ο δικός μου στόχος είναι να κερδίζω».

Για τον Νικ Καλάθη και τη μεταξύ τους σχέση:

«Αρχικά, φέρνει καθημερινά το χαμόγελο και κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Υπήρχαν ημέρες που χάναμε, που τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως θέλαμε. Εκείνος ερχόταν πάντα με ένα χαμόγελο και έφερνε θετική ενέργεια.

Το έχω αναφέρει και στο παρελθόν. Ως συμπαίκτης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και είναι πραγματική ευχαρίστηση να τον έχεις δίπλα σου.

Από την άλλη πλευρά, είναι μάστερ του μπάσκετ. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Ξέρουμε πώς να παίζουμε μαζί, ξέρουμε πώς να κερδίζουμε.

Μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα πόσο επηρεάζει το παιχνίδι όταν βρίσκεται στο παρκέ. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτού που χτίζουμε εδώ, αυτού που χτίζει ο σύλλογος.

Όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται μαζί μας στο παρκέ.

Ταυτόχρονα, κάνει τους πάντες γύρω του καλύτερους. Και αυτό είναι η πραγματική ηγεσία.

Η ηγεσία δεν είναι να δείχνεις πόσο καλός είσαι εσύ, αλλά το πώς κάνεις όλους τους υπόλοιπους γύρω σου καλύτερους».