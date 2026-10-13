Θάντερ: Σε συζητήσεις με τον Κέισον Ουάλας για επέκταση συμβολαίου

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ θέλουν να διατηρήσουν τον νεαρό γκαρντ στο ρόστερ τους για τα επόμενα χρόνια, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συνεισφορά του στο αγωνιστικό τους πλάνο. Ο Κέισον Ουάλας έχει ξεχωρίσει για την αμυντική του συνέπεια, αλλά και για την ευελιξία του στην περιφέρεια, στοιχεία που τον καθιστούν σημαντικό κομμάτι του κορμού της ομάδας.

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετοί νεαροί παίκτες του NBA εξασφαλίζουν ιδιαίτερα υψηλά συμβόλαια. Ο Ντάισον Ντάνιελς συμφώνησε σε τετραετή επέκταση αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Ατλάντα Χοκς, ενώ ο Κρίστιαν Μπράουν υπέγραψε πενταετή συμφωνία ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Ντένβερ Νάγκετς. Οι συγκεκριμένες συμφωνίες αποτελούν σημεία αναφοράς στις διαπραγματεύσεις για το νέο συμβόλαιο του Ουάλας.