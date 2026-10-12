Ο Άγγελος Μπασινάς στο Onsports.gr σε: MATCH MODE
Μεταγραφή… αεροδρομίου για το Onsports.gr αφού από σήμερα, ο Πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 με την Εθνική μας ομάδας, Άγγελος Μπασινάς είναι μέλος της «οικογένειάς» μας.
Μεγάλη, σπουδαία και ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για την «οικογένεια» του Onsports.gr
Από σήμερα στην ομάδα μας βρίσκεται ο Πρωταθλητή Ευρώπης του 2004 με την Εθνική μας ομάδας, Άγγελος Μπασινάς.
Ο κορυφαίος βετεράνος άσος θα παρουσιάζει, μαζί με τον πολύπειρο δημοσιογράφο, Γιώργο Τσαντάκη την εκπομπή «MATCH MODE» η οποία κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη (14/10) το βράδυ (23:30-01:00) και θα «παίζει» στο yοutube κάθε Τετάρτη και Πέμπτη (23:30-01:00).
Και αυτό είναι μόνο η αρχή…
Άγγελε καλώς ήρθες….