Πέλκας: «Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη, δεν κάναμε τίποτα σωστά»

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να επιστρέψει με τον επιθυμητό τρόπο από τη διακοπή, γνωρίζοντας την ήττα από την Καλαμάτα στη Super League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Πέλκας στάθηκε στην απογοητευτική παρουσία του «Δικεφάλου».

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέλκας:

Για το παιχνίδι:

«Είναι δύσκολο βράδυ, ντρεπόμαστε όλοι. Η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη. Δεν κάναμε τίποτα σωστά, είχαμε λάθος νοοτροπία. Πρέπει να το καταπιούμε, να σκύψουμε το κεφάλι και να προχωρήσουμε. Το ποδόσφαιρο σε χτυπάει σκληρά, όταν δεν είσαι αυτός που πρέπει. Δεν ήμασταν σοβαροί, ένα καλό διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο δεν αρκούσε για να αλλάξει την εικόνα μας».

Για το μήνυμα στον κόσμο:

«Ο κόσμος ήρθε να μας στηρίξει, αν και καθημερινή. Εμείς δεν ήμασταν αυτό που πρέπει να είμαστε. Όλοι μαζί κερδίζουμε, όλοι μαζί χάνουμε. Μόνο με ενότητα και συσπείρωση θα πάμε μπροστά. Όλοι θέλουμε το καλό του ΠΑΟΚ, όμως πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι».