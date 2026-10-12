Τζέραρντ για Σίτι: «Τι γίνεται με τις αναμνήσεις που έχουν πάρει όλη αυτή την περίοδο;»

Ο Στίβεν Τζέραρντ φιλοξενήθηκε στο podcast «The Overlap», όπου αναφέρθηκε στην υπόθεση που αφορά τις κατηγορίες για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο θρύλος της Λίβερπουλ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με το κατά πόσο έχουν ληφθεί υπόψη οι συνέπειες που μπορεί να είχε η συγκεκριμένη υπόθεση για τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά και για τους φιλάθλους τους.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως δεν προσδοκά να του απονεμηθεί κάποιο μετάλλιο σε περίπτωση που αφαιρεθούν τίτλοι από τη Σίτι. Ωστόσο, υπογράμμισε πως οι ποδοσφαιριστές και η διοίκηση του συλλόγου οφείλουν να σκεφτούν τη ζημιά που ενδέχεται να προκάλεσαν στον ανταγωνισμό της Premier League κατά την περίοδο στην οποία φέρεται να υπήρξαν παραβιάσεις των κανονισμών.

Όσα δήλωσε ο Τζέραρντ:

«Δεν είναι προσωπικό για μένα όσον αφορά τους παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι, επειδή είναι όλοι εξαιρετικοί παίκτες. Έχουν ζήσει τη στιγμή και τους αξίζει. Προφανώς, δεν είμαι κάποιος που θα καθίσει εδώ και θα πει ότι θα δεχόμουν ένα μετάλλιο της Πρέμιερ Λιγκ ή ότι θέλω ένα που έχουν.

Νομίζω ότι το έχω αποδεχτεί αυτό. Δεν έχω κερδίσει ποτέ την Πρέμιερ Λιγκ, ότι ήμουν ελλιπής σε αυτόν τον τομέα όσον αφορά τις νίκες. Το έχω αποδεχτεί αυτό. Το έχω αποδεχτεί με το περιστατικό που μου συνέβη στο τέλος εκείνης της σεζόν (το γλίστρημα κόντρα στην Τσέλσι).

Και έχω ακούσει πολλούς παίκτες της Σίτι, πολλούς οπαδούς της Σίτι και διάσημους οπαδούς να λένε ότι δεν μπορείς να τους πάρεις στιγμές μακριά μας. Τι γίνεται με τις αναμνήσεις που έχουν πάρει, όχι μόνο από εμένα και την ομάδα στην οποία έπαιξα, αλλά και από όλη αυτή την περίοδο, εννέα, δέκα χρόνια;

Και οι οπαδοί της Τότεναμ, οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ, οι οπαδοί της Έβερτον, οι ομάδες που βρίσκονται στον πάτο της βαθμολογίας, οι ομάδες στα κύπελλα, οι πρώην παίκτες της Σίτι, οι νυν παίκτες και οι ιδιοκτήτες της Σίτι και όλοι όσοι συνδέονται με τη Σίτι πρέπει να σκεφτούν τις αναμνήσεις που ενδεχομένως έχουν κλέψει από όλους εμάς».