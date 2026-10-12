· Περιστέρι

Πέιν: «Να βγάλουμε ενέργεια με τη Βαρέζε - Μπορούμε να φύγουμε με τη νίκη από την Ιταλία»

Ο Ομάρ Πέιν στάθηκε στην εμφάνιση που θα πρέπει να κάνει το Περιστέρι.

Πέιν: «Να βγάλουμε ενέργεια με τη Βαρέζε - Μπορούμε να φύγουμε με τη νίκη από την Ιταλία»
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Στην Ιταλία συνεχίζεται η ευρωπαϊκή πορεία του Περιστερίου, το οποίο αντιμετωπίζει τη Βαρέζε την Τρίτη (13/10, 21:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Basketball Champions League, με την αναμέτρηση να διεξάγεται στην «Itelyum Arena».

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ταξιδεύει με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση με νίκη επί της Μπάμπεργκ στην έδρα της. Στόχος των «κυανοκίτρινων» είναι να δώσουν συνέχεια στο θετικό τους ξεκίνημα και να διεκδικήσουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν απαιτητικό αντίπαλο.

Ο Ομάρ Πέιν κατά την αναχώρηση της ομάδας του για Ιταλία αναφέρθηκε στους στόχους για το παιχνίδι κόντρα στη Βαρέζε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πέιν

«Πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι με τη Βαρέζε πρέπει απλώς να μπουμε στο γήπεδο και να βγάλουμε την ίδια ενέργεια που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα με την Μπάμπεργκ».

Και συμπλήρωσε: «Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε μέσα στο ματς μέχρι το ημίχρονο και αν στη συνέχεια παίξουμε όπως ξέρουμε στην άμυνα μας ανεβάζοντας την απόδοση μας στην επίθεση, θεωρώ πως μπορούμε να φύγουμε με τη νίκη από την Ιταλία. Ξέρουμε πως η Βαρέζε είναι ένας δυνατός αντίπαλος, αλλά κι εμείς είμαστε σε καλή κατάσταση και θα προσπαθήσουμε αυτό το στοιχείο να το εκμεταλλευτούμε για να τα καταφέρουμε».

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